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У Білого дому немає інформації про можливі переговори Байдена і Путіна

Автор: Артур Родивилов

Білий дім не виключає розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Владимира Путіна в майбутньому. Поки Вашингтон не готовий анонсувати контакти з Москвою на вищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Псакі сказала, що не може надати жодні інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" щодо переговорів Путіна і Байдена.

"Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому", - додала вона.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глави Російської Федерації Володимир Путін і Білого дому Джо Байден можуть провести онлайн-бесіду найближчим часом. Серед тем будуть НАТО і Україна.

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Володимир ПутінДжозеф Байден