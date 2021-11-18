У Білого дому немає інформації про можливі переговори Байдена і Путіна

Білий дім не виключає розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Владимира Путіна в майбутньому. Поки Вашингтон не готовий анонсувати контакти з Москвою на вищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Псакі сказала, що не може надати жодні інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" щодо переговорів Путіна і Байдена.

"Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому", - додала вона.