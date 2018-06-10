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Bellingcat призывает РФ обосновать обвинения в том, что доказательства по катастрофе MH17 - фейк

НовостиПолитика    10.06.2018 - 20:55
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Полянский обвиняет компанию в булинге

В компании Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы МН17, возмущены обвинением в использовании "ложных" доказательств и призывают представительство России в ООН дать показания в поддержку своих обвинений. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Bellingcat хочет пригласить всех отвечать на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют фальшивые доказательства по делу MH17", - говорится в сообщении.

Полянский обвиняет компанию в булинге.

В компании отмечают, что Россия вместо того, чтобы дать показания, использует "детские хэштеги" в Twitter.

Напомним, самолет следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

25 мая представители международной следственной группы (JIT) представили отчет результатов расследования катастрофы рейса MH17 и сообщили, что ракета, которая сбила самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была поставлена российскими военными.

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Теги публикации: MH17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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