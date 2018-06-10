Bellingcat призывает РФ обосновать обвинения в том, что доказательства по катастрофе MH17 - фейк

Полянский обвиняет компанию в булинге

В компании Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы МН17, возмущены обвинением в использовании "ложных" доказательств и призывают представительство России в ООН дать показания в поддержку своих обвинений. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Bellingcat хочет пригласить всех отвечать на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют фальшивые доказательства по делу MH17", - говорится в сообщении.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 номер.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) 9 июня 2018 г.

Полянский обвиняет компанию в булинге.

В компании отмечают, что Россия вместо того, чтобы дать показания, использует "детские хэштеги" в Twitter.

The Russian Federation yet again refuses to provide evidence to support its fake claim the JIT and Bellingcat is using fake #MH17 evidence, while also using childish hashtags https://t.co/hTFG7hXBb3 — Bellingcat (@bellingcat) 10 июня 2018 г.

Напомним, самолет следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

25 мая представители международной следственной группы (JIT) представили отчет результатов расследования катастрофы рейса MH17 и сообщили, что ракета, которая сбила самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была поставлена российскими военными.