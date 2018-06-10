Bellingcat закликає РФ обґрунтувати звинувачення у тому, що докази щодо катастрофи MH17 - фейк

Полянський звинувачує компанію у булінгу

У компанії Bellingcat, яка займається розслідуванням катастрофи МН17, обурені звинуваченням у використанні "несправжніх" доказів і закликають представництво Росії в ООН надати свідчення на підтримку таких своїх звинувачень. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

"Bellingcat хоче запросити всіх відповідати на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17", - йдеться в повідомленні.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) 9 червня 2018 р.

Полянський звинувачує компанію у булінгу.

У компанії зазначають, що Росія замість того, щоб надати свідчення, використовує "дитячі хештеги" у Twitter.

The Russian Federation yet again refuses to provide evidence to support its fake claim the JIT and Bellingcat is using fake #MH17 evidence, while also using childish hashtags https://t.co/hTFG7hXBb3 — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, літак слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Більшість пасажирів на борту були громадянами Нідерландів.

24 травня представники міжнародної слідчої групи (JIT) представили звіт результатів розслідування катастрофи рейсу MH17 і повідомили, що ракета, яка збила літак Malaysia Airlines в Україні в 2014 році, була поставлена російськими військовими.