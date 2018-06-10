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Bellingcat закликає РФ обґрунтувати звинувачення у тому, що докази щодо катастрофи MH17 - фейк

НовиниПолітика    10.06.2018 - 20:55
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Полянський звинувачує компанію у булінгу

У компанії Bellingcat, яка займається розслідуванням катастрофи МН17, обурені звинуваченням у використанні "несправжніх" доказів і закликають представництво Росії в ООН надати свідчення на підтримку таких своїх звинувачень. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

"Bellingcat хоче запросити всіх відповідати на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17", - йдеться в повідомленні.

Полянський звинувачує компанію у булінгу.

У компанії зазначають, що Росія замість того, щоб надати свідчення, використовує "дитячі хештеги" у Twitter.

Нагадаємо, літак слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Більшість пасажирів на борту були громадянами Нідерландів.

24 травня представники міжнародної слідчої групи (JIT) представили звіт результатів розслідування катастрофи рейсу MH17 і повідомили, що ракета, яка збила літак Malaysia Airlines в Україні в 2014 році, була поставлена російськими військовими.

 

Уряд Нідерландів не бачить підстав вважати Україну причетною до катастрофи MH17
Теги публікації: MH17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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