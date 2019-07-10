Bellingcat обнародовал новые доказательства причастности Цемаха к катастрофе MH17

Недавно задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. Об этом говорится в докладе на сайте исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля.

Отмечается, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и судебную процедуру, которая продолжается. В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК “Бук” и членов его экипажа. Исследователи отмечают, если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

Также отмечается, что Цемах является первым задержанным живым человеком, который имел прямую связь с военными операциями “ДНР” на месте во время сбития самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17. Так, аналитики нашли страницу Цемаха в российской соцсети “Одноклассники”, на которой они обнаружили свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Напомним, 4 июля стало известно, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

РБК-Украина писало, что в сети показали видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Как известно, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.