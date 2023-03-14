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Над Бєлгородською областю спрацювала ППО, є руйнування

Фото: над Бєлгородською областю спрацювала ППО, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області заявили про роботу ППО, яка нібито збила БПЛА. Осколки безпілотника впали на території житлового будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Над Бєлгородським районом системою ППО було збито безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає", - пише Гладков.

За словами губернатора, осколки БПЛА впали на дах гаража приватного домоволодіння.

Наразі на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії тим часом також заявили про нібито збиття українського безпілотника над Брянською областю. Стверджують, що дрон нібито намагався атакували хімічний завод.

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