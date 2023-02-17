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Над Бєлгородською областю гучно. Росіяни чують вибухи та кажуть про "роботу ППО"

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Бєлгородська область, П'ятниця 17 лютого 2023 11:58
Над Бєлгородською областю гучно. Росіяни чують вибухи та кажуть про "роботу ППО" Фото: в Бєлгородській області росіяни жаліються на гучні вибухи (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області сьогодні, 17 лютого знову неспокійно. Місцеві жаліються на гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Над областю гучно. Подробиці уточнюються", - пишуть у мережі.

Тим часом місцеві жителі повідомляють про нібито роботу ППО в області та публікують фото наслідків в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про "бавовну", яка сталася практично одночасно в Бєлгородській та Курській області РФ.

Також ми писали про вибухи в Брянській області РФ. Як повідомили тоді росіяни, через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація вибухи ПВО
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