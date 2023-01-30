ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгородській області гучно: влада каже про "обстріл", є постраждалі

Новость на русском →
Бєлгородська область, Понеділок 30 січня 2023 10:25
У Бєлгородській області гучно: влада каже про "обстріл", є постраждалі Фото: у Бєлгородській області повідомили про нібито "обстріл" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області зранку неспокійно. Місцеві жителі жаліються на вибухи, а влада вже заявила про "обстріл" та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"Наразі триває обстріл села Безлюдівка Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловіки з осколковими пораненнями та контузією. Медичні та оперативні служби виїхали на місце", - пише Гладков.

Тим часом жителі Безлюдківки жаліються на вибухи та повідомляють, що отримують СМС-оповіщення від рятувальників з вимогою спуститися в підвал.

Нагадаємо, що вчора в РФ також було неспокійно й в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом.

Також ми писали про те, що в одному з сіл в Бєлгородській області були проблеми з електрикою після "бавовни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація вибухи
NEWS
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід