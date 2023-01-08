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В Белгородской области вновь сообщают о "прилетах" (видео)

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Белгородская область, Воскресенье 08 января 2023 13:43
В Белгородской области вновь сообщают о "прилетах" (видео) Фото: в Белгородской области вновь сообщают о "прилетах" (t.me/vvgladkov)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области в воскресенье, 8 января, прогремели взрывы. В Шебекинском горокруге есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Как сообщил Гладков, в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов прилетел в ангар.

Напомним, вчера в поселке Моква, который находится под российским Курском, вспыхнул пожар. По неподтвержденной информации там загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке пропал свет.

Также ранее мы писали, что в Белгородской области произошел пожар на военном объекте.

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