В Бєлгородській області жаліються на обстріли, загорілося сіносховище

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За словами Гладкова, внаслідок обстрілу, згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Унаслідок обстрілу на фермі загорілося сіносховище. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків обстрілу", - пише губернатор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні вночі, 17 квітня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких районах зникло світло. Тоді ж Гладков заявив про дві пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.