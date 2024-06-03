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У Бєлгородській області загорівся склад з боєприпасами, поранено солдатів РФ, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Бєлгородській області у таборі військових РФ була пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгородській області вчора, 2 червня, розпочалася пожежа на складі з боєприпасами. Російські військові зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

Як пише видання, вчора біля хутора Гремучий Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух. Він викликав пожежу на складі з боєприпасами.

Фото: хутір Гремучий на карті (натисніть, щоб збільшити)

Внаслідок детонації боєприпасів семеро солдатів РФ отримали поранення, вони госпіталізовані. Попередня причина вибуху - необережне поводження з боєприпасами.

Журналісти уточнюють, що хутір Гремучий знаходиться за 60 кілометрів від кордону з Україною.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, у Бєлгородській області вже неодноразово лунали вибухи. Місцева влада звинувачувала Україну в атаках дронами та ракетних ударах.

Також на Бєлгородську область росіяни "впускають" свої авіаційні бомби, якими намагаються вдарити по Україні.

Нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, на якому мешканка Бєлгородської області скаржилася на падіння кількох КАБів у різних районах регіону.

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Бєлгородська областьПожежаВійна в Україні