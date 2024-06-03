RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИ

Иллюстративное фото: в Белгородской области в лагере военных РФ был пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белгородской области вчера, 2 июня, начался пожар на складе с боеприпасами. Российские военные получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

Как пишет издание, вчера возле хутора Гремучий Белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв. Он вызвал пожар на складе с боеприпасами.

Фото: хутор Гремучий на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В результате детонации боеприпасов семеро солдат РФ получили ранения, они госпитализированы. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с боеприпасами. 

Журналисты уточняют, что хутор Гремучий находится в более чем 60 километрах от границы с Украиной. 

Взрывы в Белгородской области

Напомним, в Белгородской области уже неоднократно звучали взрывы. Местные власти обвиняли Украину в атаках дронами и ракетных ударах.

Также на Белгородскую область россияне "роняют" свои управляемые авиационные бомбы, которыми пытаются ударить по Украине.

Недавно Главное управление разведки обнародовало перехват, на котором жительница Белгородской области жаловалась на падение нескольких КАБов в разных районах региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьПожарВойна в Украине