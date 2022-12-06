У Бєлгородській області вирішили створити батальйони самооборони у прикордонних районах

"З перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість жителів Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми ухвалили", - написав Гладков.

Він пояснив, що формуються кілька батальйонів "з тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний Збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї сім'ї".

Губернатор уточнив, що батальйони самооборони формують у прикордонних районах.

"Досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід, проводять зараз тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області", - додав він.