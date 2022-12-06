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У Бєлгородській області вирішили створити батальйони самооборони у прикордонних районах

Фото: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у вівторок, 6 грудня, повідомив про рішення сформувати батальйони самооборони із мешканців області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"З перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість жителів Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми ухвалили", - написав Гладков.

Він пояснив, що формуються кілька батальйонів "з тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний Збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї сім'ї".

Губернатор уточнив, що батальйони самооборони формують у прикордонних районах.

"Досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід, проводять зараз тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 5 грудня, у Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляють про жертв та поранених.

Також раніше ми писали, що у Бєлгородській області РФ 29 листопада знову повідомили про вибухи. Влада заявляла про нібито "прильоти".

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