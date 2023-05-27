У Бєлгородській області вибухи повідомляють про атаку дрона на будівлю МВС

Після вибуху в Майському було перекрито одну з вулиць, і на місці події працюють оперативні служби.

Попередньо причиною вибуху стала атака безпілотника на будівлю МВС, пише Telegram-канал Baza.

У мережі повідомляють, що перед цим місцеві жителі чули, як літав БПЛА над населеним пунктом. У селищі Комсомольське в області після вибуху були проблеми зі зв'язком.

Також в інтернеті публікують фото та відео з місця інциденту.

Раніше, увечері у п'ятницю, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram про обстріл Шебекіно.

"Є один постраждалий, чоловік із легкими пораненнями голови та правої ноги... ⠀

У Шебекіно уламками снарядів пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь, також різні пошкодження зафіксовано у шести легкових автомобілях, розбито дорожнє полотно та світлофор. Є пошкодження вуличного газопроводу", - розповів чиновник.

Також він повідомив про пошкодження ЛЕП у селі Безлюдівка.

Вибухи в Бєлгородській області

Перед цим, увечері 26 травня, губернатор розповів, що в селі Попівка Краснояружського району з безпілотника "скинуто два вибухові пристрої".

"Один снаряд здетонував, другий немає. Постраждалих та руйнувань немає", - написав російський чиновник.

Раніше, 25 травня, в Росії заявили про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області.

Перед тим в російському Бєлгороді пролунав вибух у будівлі ФСБ, а також стало відомо про вибух і в будівлі МВС - це відбувалося на тлі операції бійців "РДК та ЛСР" у Бєлгородській області.

А вночі 24 травня у Бєлгороді біля залізничного вокзалу теж пролунав вибух - місцева влада заявила про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.