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У Бєлгородській області скасували "контртерористичну операцію"

Фото: Стела (фото-рос-змі)
Автор: Дмитро Браславський

У Бєлгородській області Росії сьогодні скасували режим "контртерористичної операції". Його ввели вчора після початку операції представниками "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Ухвалено рішення про скасування правового режиму "контртерористичної операції" на території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

Операція в Бєлгородській області

В Бєлгородській області РФ від учора тривала "контртерористична операція". Її оголосили після того, як Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) почали проводити операцію в Бєлгородській області (РФ) для звільнення Росії від путінського режиму.

Джерело РБК-Україна в українській розвідці повідомило, що через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.

Детальніше про це дізнайтеся в матеріали РБК-Україна "Смуга безпеки" для України. Що відбувається у Бєлгородській області".

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Російська ФедераціяБілгородська область