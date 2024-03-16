ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгородській області скаржаться на "вибори": за що я маю голосувати? (перехоплення)

Бєлгород, Субота 16 березня 2024 14:51
UA EN RU
У Бєлгородській області скаржаться на "вибори": за що я маю голосувати? (перехоплення) Фото: росіяни у Бєлгороді скаржаться на "вибори" президента РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни у Бєлгородській області, де триває рейд російських добровольців, скаржаться на так звані "вибори" президента РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Українська розвідка перехопила розмову цивільних з Грайворонського району Бєлгородської області. Росіяни скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри "тривожну ситуацію.

"Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня", - сказала жінка.

При цьому росіянка скаржиться, що половина Бєлгорода нібито зруйнована.

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії проходять "вибори" президента. Проте у Кремлі вже заявили, що диктатора Володимира Путіна переоберуть з результатом у 90%.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Головне управління розвідки ГУР Бєлгородська область
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті