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У Бєлгородській області скаржаться на масові нічні "атаки дронів"

Фото: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російська влада заявляє про нічну "атаку дронів" на Бєлгородську область. Чиновники стверджують, що "атака" була масовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Є пошкодження в Бєлгороді, в Борисовському районі, в Бєлгородському районі: легковий транспорт, приватні будинки, адміністративні будівлі. Зараз завершимо побудинковий обхід-буду мати більш точну інформацію. Найголовніше, що постраждалих немає зовсім", - заявив він.

За словами Гладкова, в Яковлівському окрузі дрони нібито двічі скинули вибухівку на адмінбудівлі, а в Грайворонському окрузі пошкоджений газопровід, там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, цієї ночі у Бєлгороді пролунали вибухи, а в мережі почали публікувати відео з пошкодженим автомобілем. Місцеві жителі заявляли, що безпілотник скинув вибухівку на дорогу.

Що відбувається у Бєлгороді

Як повідомлялося, 22 травня легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що проводять операцію у Бєлгородській області РФ для звільнення регіону від путінського режиму. При цьому у ГУР Міноборони наголосили, що на території Росії діють лише громадяни РФ.

У Росії назвали події "проривом української ДРГ", а губернатор Бєлгородської області заявив, що понад півтисячі осіб евакуювали з прикордонних населених пунктів евакуювали.

За даними РБК-Україна, Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, а розвідка повідомила, що росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів з прикордонного регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федераціявибухиатака дронівБілгородська область