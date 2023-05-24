RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области жалуются на массовые ночные "атаки дронов"

Фото: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские власти заявляют о ночной "атаке дронов" на Белгородскую область. Чиновники утверждают, что "атака" была массовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим домовой обход-буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - заявил он.

По словам Гладкова, в Яковлевском округе дроны якобы дважды сбросили взрывчатку на админздания, а в Грайворонском округе поврежден газопровод, там вспыхнул пожар.

Напомним, этой ночью в Белгороде прогремели взрывы, а в сети начали публиковать видео с поврежденным автомобилем. Местные жители заявляли, что беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу.

Что происходит в Белгороде

Как сообщалось, 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что проводят операцию в Белгородской области РФ по освобождению региона от путинского режима. При этом в ГУР Минобороны подчеркнули, что на территории России действуют только граждане РФ.

В России назвали события "прорывом украинской ДРГ", а губернатор Белгородской области заявил, что более полтысячи человек эвакуировали из приграничных населенных пунктов были эвакуированы.

По данным РБК-Украина, Россия перекидывает часть войск с фронта в Белгородскую область, а разведка сообщила, что россияне срочно эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов из приграничного региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявибухиатака дроновБелгородская область