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У Бєлгородській області РФ знову голосно: є "прильоти"

Фото: у Білгородській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Бєлгородської області РФ 20 січня заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Галдкова.

"Наразі триває обстріл села Карабанове Валуйського міського округу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Снаряд потрапив до житлового будинку, через що почалася пожежа", - написав він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують кадри, де нібито були "прильоти".

Нагадаємо, минулого тижня у Бєлгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

Також повідомлялося, що у Бєлгородській області нібито під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, внаслідок чого техніка згоріла.

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