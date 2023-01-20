У Бєлгородській області РФ знову голосно: є "прильоти"

Влада Бєлгородської області РФ 20 січня заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Галдкова.
"Наразі триває обстріл села Карабанове Валуйського міського округу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Снаряд потрапив до житлового будинку, через що почалася пожежа", - написав він.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують кадри, де нібито були "прильоти".
Нагадаємо, минулого тижня у Бєлгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.
Також повідомлялося, що у Бєлгородській області нібито під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, внаслідок чого техніка згоріла.
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