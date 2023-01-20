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В Белгородской области РФ опять громко: есть "прилеты"

Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Белгородской области РФ 20 января заявили о якобы обстреле одного из сел Валуйского городского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячлеслава Галдкова.

"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар", - написал он.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют кадры, где якобы были "прилеты".

Напомним, на прошлой неделе в Белгородской области России сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.

Также сообщалось, что в Белгородской области якобы во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас, в результате чего техника сгорела.

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