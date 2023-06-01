У Бєлгородській області РФ заявили про обстріли і постраждалих, оголошено план евакуації

Так, за словами російського чиновника, сьогоднішня ніч для Шебекіно "знову напружена". В обстрілі, який тривав близько години, він традиційно звинуватив Україну.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", - написав Гладков.

Також губернатор оголосив про плани евакуації жінок та дітей.

Так, 31 травня близько 300 дітей уже евакуювали до Воронезької області, а 1 червня до Пензи відвезуть 200 осіб, серед яких жінки з дітьми.

Далі в суботу, 3 червня, 300 дітей із Грайворонського району відправлять до Ярославля, а ще 300 із Шебекінського району евакуювали до Калуги.

Гладков розповів, що губернатори Липецької та Томської погодилися взяти по 200 евакуйованих.

Ситуація у Шебекіно

Губернатор Бєлгородської області розповів, що у Шебекіно уламками артилерійських снарядів було пошкоджено один автомобіль та ділянку дорожнього полотна. Є урвища на лінії електропередачі.

Крім того, додав він, у селі Графівка Краснояружського району осколками снарядів посічено фасад та вибито скло в адміністративній будівлі та продуктовому магазині.

Вибухи у Бєлгороді

Вночі в Бєлгороді пролунала серія вибухів, і місцеві пабліки опублікували відео, а також у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони та збиті цілі.

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Ситуація у Бєлгородській області

Російська влада раніше знову заявила про масовані обстріли прикордонного міста Шебекіно в Бєлгородській області. При цьому губернатор Гладков визнав, що ситуація у місті - "погіршується". Також він розповів, що повідомив про ситуацію російському диктатору Володимиру Путіну.

Додамо також, що місто прикордонне місто Шебекіно останнім часом часто перебуває під обстрілами, в яких місцева влада постійно звинувачує ЗСУ. Днями губернатор Гладков заявив, що особисто потрапив під обстріл.

Зазначимо, що в Україні категорично заперечують причетність до таких атак.