В Белгородской области РФ заявили об обстрелах и пострадавших, объявлен план эвакуации

Так, по словам российского чиновника, сегодняшняя ночь для Шебекино "вновь напряженная". В обстреле, который продолжался около часа, он традиционно обвинил Украину.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков.

Также губернатор объявил о планах эвакуации женщин и детей.

Так, 31 мая около 300 детей уже эвакуировали в Воронежскую область, а 1 июня в Пензу увезут 200 человек, среди которых женщины с детьми.

Далее в субботу, 3 июня, 300 детей из Грайворонского района отправят в Ярославль, а еще 300 из Шебекинского района эвакуируют в Калугу.

Гладков рассказал, что губернаторы Липецкой и Томской согласились взять по 200 эвакуированных.

Ситуация в Шебекино

Губернатор Белгородской области рассказал, что в Шебекино осколками артиллерийских снарядов были повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи.

Кроме того, добавил он, в селе Графовка Краснояружского района осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в административном здании и продуктовом магазине.

Взрывы в Белгороде

Ночью в Белгороде раздалась серия взрывов, и местные паблики опубликовали видео, а также в сети сообщили о работе противовоздушной обороны и сбитых целях.

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Ситуация в Белгородской области

Российские власти ранее снова заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. При этом губернатор Гладков признал, что ситуация в городе - "ухудшается". Также он рассказал, что сообщил о ситуации российскому диктатору Владимиру Путину.

Добавим также, что город приграничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. На днях губернатор Гладков заявил, что лично попал под обстрел.

Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к подобным атакам.