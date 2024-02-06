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У Бєлгородській області РФ заявили про атаку дронів: пошкоджено кілька будинків

Фото: вибухи у Бєлгородській області РФ пролунали вночі 6 лютого (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Губкін Бєлгородської області РФ сьогодні вночі, 6 лютого, було чути вибухи, влада заявляє про атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Глава регіону заявив, що місто Губкін атакував безпілотник. За його словами, внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

Повідомляється, що внаслідок вибуху вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Інциденти у Бєлгородській області РФ

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Бєлгородській області РФ регулярно відбуваються різні інциденти – вибухи, падіння гелікоптерів та ін.

Так, минулого року російська авіація кілька разів "втрачала" власні снаряди. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час у місті виявили ще кілька снарядів.

Крім того, 29 січня російські літаки знову "впустили" дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації. Також повідомлялося, що того ж дня український дрон у Бєлгородській області вразив автомобіль із боєприпасами. Росіяни злякалися наслідків та почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".

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вибухиБєлгородська областьВторгнення Росії до України