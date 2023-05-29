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У Бєлгородській області РФ вибухи та дим, у містах ввімкнули сирену

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Шебекіно, Понеділок 29 травня 2023 11:20
У Бєлгородській області РФ вибухи та дим, у містах ввімкнули сирену Фото: у Бєлгородській області РФ вибухи та дим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ сьогодні, 29 травня, пролунали вибухи, а потім ввімкнули сирену. Жителі помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у Шебекіно пролунали декілька вибухів. Пізніше у мережі з'явилися фото, на яких помітний стовп чорного диму.

Місцеві пабліки заявляють, що місто та деякі села Шебекінського округу потрапили під обстріл. Жителям почали розсилати повідомлення про обстріл, а у місті ввімкнули сирену.

Пізніше у мережі повідомили, що у Шебекіно частково зникло світло, а у місті посилилися вибухи.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що Шебекіно Бєлгородської області знаходить приблизно за 10 км від кордону з Україною. Після звільнення Харківської області від російських окупантів у Бєлгородській області почали звинувачувати Україну в обстрілах та атаках дронів.

У Бєлгородській області РФ вибухи та дим, у містах ввімкнули сирену

скриншот google.com/maps

Так, зокрема, цієї ночі росіяни заявили про "атаку дронів" у Бєлгородській області. У мережі стверджували, що були пошкоджені два автомобілі МВС та одну машину Росгвардії.

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Російська Федерація вибухи Білгородська область
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