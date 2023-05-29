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В Белгородской области РФ взрывы и дым, в городах включили сирену

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Шебекино, Понедельник 29 мая 2023 11:20
В Белгородской области РФ взрывы и дым, в городах включили сирену Фото: в Белгородской области РФ взрывы и дым (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Шебекино Белгородской области РФ сегодня, 29 мая, прогремели взрывы, а затем включили сирену. Жители заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в Шебекино прогремели несколько взрывов. Позже в сети появились фото, на которых заметен столб черного дыма.

Местные паблики заявляют, что город и некоторые села Шебекинского округа попали под обстрел. Жителям начали рассылать сообщения об обстреле, а в городе включили сирену.

Позже в сети сообщили, что в Шебекино частично пропал свет, а в городе усилились взрывы.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что Шебекино Белгородской области находит примерно в 10 км от границы с Украиной. После освобождения Харьковской области от российских оккупантов в Белгородской области начали обвинять Украину в обстрелах и атаках дронов.

В Белгородской области РФ взрывы и дым, в городах включили сирену

скриншот google.com/maps

Так, в частности, этой ночью россияне заявили об "атаке дронов" в Белгородской области. В сети утверждали, что были повреждены два автомобиля МВД и одна машина Росгвардии.

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