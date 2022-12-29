У Бєлгородській області повідомили про вибухи: ракета впала на дорогу

У Бєлгородській області РФ вранці 29 грудня заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один із фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Внаслідок чого сталося спалах трави. За його словами, пожежу вже загасили.