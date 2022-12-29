В Белгородской области сообщили о взрывах: ракета упала на дорогу

В Белгородской области РФ утром 29 декабря заявили о работе системы ПВО. Сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного губернатора Вячеслава Гладкова.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.
Напомним, в российском городе Шебекино Белгородской области 20 декабря заявили об "обстреле". Над городом поднялся черный клуб дыма, а жители остались без воды и света.
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