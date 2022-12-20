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У Бєлгородській області "гучно": спалахнули пожежі, немає світла і води

Фото: у російській Бєлгородській області знову "гучно" (t.me/Sho_Shebekino)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області сьогодні, 20 грудня заявили про "обстріл". Над містом здіймаються чорні клуби диму, а жителі залишилися без води та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков каже, що місто нібито "обстрілюють" і у звичній манері звинувачує в цьому ЗСУ. Він повідомив про щонайменше одного постраждалого.

"Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце", - розповів Гладков.

Нагадаємо, що вчора в Шебекінському міському окрузі також заявляли про обстріли. Тоді близько 14 тисяч жителів залишилися без світла.

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