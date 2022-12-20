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В Белгородской области "громко": вспыхнули пожары, нет света и воды

Фото: в российской Белгородской области снова "громко" (t.me/Sho_Shebekino)
Автор: Мария Кучерявец

В российском городе Шебекино Белгородской области сегодня, 20 декабря заявили об "обстреле". Над городом поднимаются черные клубы дыма, а жители остались без воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков говорит, что город якобы "обстреливают" и в привычной манере обвиняет в этом ВСУ. Он сообщил по меньшей мере об одном пострадавшем.

"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место", - рассказал Гладков.

Напомним, что вчера в Шебекинском городском округе также заявляли об обстрелах. Тогда около 14 тысяч человек остались без света.

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