У Бєлгородській області "гучно", росіянам приходять сповіщення про обстріл

Зокрема, у мережі поширюють інформацію про нібито обстріл селища Ленінський Шебекінського округу. Місцевих жителів закликають бігти до підвалів.

Тим часом в Telegram-каналах пишуть про досить гучні вибухи в області. Однак місцева влада поки що ніяк це не коментувала.

Нагадаємо, на початку січня в Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Додамо, нещодавно ми писали, що у російській Інгушетії сталася перестрілка.

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