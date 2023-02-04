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У Бєлгородській області "бавовна": обстріляне прикордонне село, пошкоджена ЛЕП

Фото: у Бєлгородській області "обстріляне" прикордонне село (t.me/vvgladkov)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області жаліються на "обстріли" у селі Червоне. Там виникли проблеми з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За його словами, постраждалих внаслідок так званого обстрілу немає.

Фото: у Бєлгородській області "обстріляне" прикордонне село (t.me/vvgladkov)

"Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці", - пише Гладков.

Нагадаємо, що вночі в Бєлгородській області на одному із заводів почалась пожежа через нібито через "обстріл". Її лишень нещодавно загасили, а місцева влада зробила жовтий рівень "терористичної загрози" в регіоні безстроковим.

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