Бєлгородська область вдруге за добу під ударами, є руйнування

В Бєлгородській області вдруге за добу жаліються на удари. Є руйнування в одному приватному житловому будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Є руйнування в одному приватному житловому будинку: посічено дах і фасад будівлі, вибито вікна. Оперативні та аварійні служби на місці приступають до ліквідації наслідків", - пише губернатор.

За словами Гладкова, за допомогою безпілотника було нібито обстріляно хутір Лозова Рудка Борисівського району. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні вночі, 17 квітня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких районах зникло світло. Тоді ж Гладков заявив про дві пожежі.

Також зранку губернатор скиглив через обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.

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