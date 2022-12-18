У Бєлгороді знову вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО

У російському Бєлгороді сьогодні знову пролунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу ППО, а в одному з кварталів помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Жителі Бєлгорода заявили, що чули серію вибухів у небі. Пізніше в одному з житлових кварталів помітили дим. У деяких будинках повибивало вікна.
Росіяни заявляють про роботу ППО і публікують знайдені уламки. У соцмережах зазначають, що уламки ракети упали на автомобіль.
Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у регіоні спрацювала ППО. Водночас він повідомляє про постраждалих.
"На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні. Знаходжусь на місці події. Більш детальна інформація буде пізніше", - зазначив Гладков.
Нагадаємо, у Бєлгороді вчора вночі пролунали вибухи, це сталося відразу після оголошення повітряної тривоги у кількох областях України.
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