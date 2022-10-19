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У Бєлгороді знову НП, частина міста залишилася без світла

Ілюстративне фото: у Бєлгороді знову НП, частина міста залишилася без світла (t.me/vvgladkov)
Автор: Іван Носальський

У середу, 19 жовтня, у російському Бєлгороді розпочалася пожежа на підстанції "Південна", через що деякі житлові будинки залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За його словами, через "перенапруження" відбулося відключення трансформатора на підстанції. На двох вулицях немає світла. На місці аварії вже працюють аварійні бригади.

При цьому в місцевих Telegram каналах розповідають, що пожежа пов'язана з "аварією техногенного характеру".

Нагадаємо, 14 жовтня у Бєлгороді спалахнула пожежа на підстанції, через яку в місті зникло світло.

Також ми писали, що 19 жовтня Гладков заявляв про "попадання снаряда" в об'єкт інфраструктури у Бєлгороді.

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