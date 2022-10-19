У Бєлгороді знову НП, частина міста залишилася без світла

За його словами, через "перенапруження" відбулося відключення трансформатора на підстанції. На двох вулицях немає світла. На місці аварії вже працюють аварійні бригади.

При цьому в місцевих Telegram каналах розповідають, що пожежа пов'язана з "аварією техногенного характеру".