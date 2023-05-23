В Бєлгороді вибух в будівлі ФСБ, - росЗМІ

В ніч на 23 травня в російському Бєлгороді пролунав вибух - повідомляють про "прильот" в будівлю ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське змі SOTA .

"Через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені", - пише видання.

Про вибух повідомили 22 травня близько 23:56. За інформацією видання, "прильот" стався на території будівлі ФСБ.

Нагадаємо, сьогодні в соцмережі бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" повідомили про початок звільнення Росії від путінського режиму.

У мережі з'явилися відео з військовими, танками і навіть гелікоптером у Бєлгородській області. При цьому російські добровольчі корпуси нібито побували й в Брянській області. Тобто загалом події розвиваються у регіонах, які розташовані поблизу з українським кордоном.

Спочатку російська влада офіційно не коментувала це і навіть називала "інформаційними вкидами", а тепер же росіяни заявляють про так званих українських диверсантів та бої.

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