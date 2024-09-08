У Бєлгороді скаржаться на вибухи та нібито "прильоти" (фото, відео)

Жителі Бєлгорода та області поскаржилися на вибухи та "прильоти" у неділю, 8 вересня. У мережі публікують кадри з задимленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
У соціальних мережах відранку 8 вересня жителі Бєлгородської області почали публікувати інформацію про вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку.
Вибухи лунали як у Бєлгороді, так і в області. У мережі росіяни також оприлюднили кадри з пожежами через нібито "прильоти". Спостерігається сильне задимлення у декількох локаціях.
Губернатор стверджує, що село Нікольське під Бєлгородом буцімто двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар. Дах будівлі обвалився.
Нагадаємо, що у Бєлгородській, Брянській та Курській областях РФ, які розташовані біля кордону з Україною, останнім часом неспокійно. Там часто лунають вибухи, а українські захисники атакують військові об'єкти ворога.
Зокрема, у Курській області вже протягом місяця триває наступальна операція Сил оборони України.
ЗСУ взяли під контроль десятки кілометрів у Курській області. Там була створена військова комендатура. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що території у Курській області будуть утримувати, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.
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