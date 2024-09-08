У Бєлгороді скаржаться на вибухи та нібито "прильоти" (фото, відео)

У соціальних мережах відранку 8 вересня жителі Бєлгородської області почали публікувати інформацію про вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку.

Вибухи лунали як у Бєлгороді, так і в області. У мережі росіяни також оприлюднили кадри з пожежами через нібито "прильоти". Спостерігається сильне задимлення у декількох локаціях.

Губернатор стверджує, що село Нікольське під Бєлгородом буцімто двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар. Дах будівлі обвалився.