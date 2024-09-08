В Белгороде жалуются на взрывы и якобы "прилеты" (фото, видео)

В социальных сетях с утра 8 сентября жители Белгородской области начали публиковать информацию о взрывах. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил о якобы работе противовоздушной обороны. В регионе также объявлялась ракетная опасность.

Взрывы раздавались как в Белгороде, так и в области. В сети россияне также обнародовали кадры с пожарами из-за якобы "прилетов". Наблюдается сильное задымление в нескольких локациях.

Губернатор утверждает, что село Никольское под Белгородом якобы дважды было атаковано. Там, по его словам, в результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар. Крыша здания рухнула.