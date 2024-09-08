В Белгороде жалуются на взрывы и якобы "прилеты" (фото, видео)

Жители Белгорода и области пожаловались на взрывы и "прилеты" в воскресенье, 8 сентября. В сети публикуют кадры с задымлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В социальных сетях с утра 8 сентября жители Белгородской области начали публиковать информацию о взрывах. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил о якобы работе противовоздушной обороны. В регионе также объявлялась ракетная опасность.
Взрывы раздавались как в Белгороде, так и в области. В сети россияне также обнародовали кадры с пожарами из-за якобы "прилетов". Наблюдается сильное задымление в нескольких локациях.
Губернатор утверждает, что село Никольское под Белгородом якобы дважды было атаковано. Там, по его словам, в результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар. Крыша здания рухнула.
Напомним, что в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ, которые находятся у границы с Украиной, в последнее время неспокойно. Там часто раздаются взрывы, а украинские защитники атакуют военные объекты врага.
В частности, в Курской области уже в течение месяца идет наступательная операция Сил обороны Украины.
ВСУ взяли под контроль десятки километров в Курской области. Там была создана военная комендатура. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территории Курской области будут удержать, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.
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