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У Бєлгороді ліквідували російського пропагандиста "Краба", - ГУР

Фото: російський пропагандист Олександр Коробов (скриншот)
Автор: Тетяна Степанова

Російського пропагандиста Олександра Коробова, відомого як "Краб" ліквідували у Білгороді 15 вересня. Він працював на телеканалі "Росія 1" та створював пропагандистські матеріали для Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"За наявною в ГУР інформацією,15 вересня 2024 року в місті Бєлгород проломили череп російському пропагандисту Коробову Олександру Олександровичу на прізвисько "Краб". Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, пропагандист працював на телеканалі "Росія 1", очолював його  Бєлгородський пункт.  Також він вихваляв російських воєнних злочинців в ефірах Ольги Скабеєвої.

До того ж Коробов створював контент для телеканалу "Звезда", що є ресурсом Міністерства оборони РФ, та отримував за це нагороди від диктатора Володимира Путіна.

Родом пропагандист був із Комсомольска-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично мешкав у Бєлгороді. Періодично він їздив до Москви за інструкціями.

Серед іншого, Коробов працював і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

"Краб" не лише працював над пропагандою РФ, але й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий російський актор і прихильник кремлівської політики Євген Шишов був ліквідований українськими захисниками. Він пішов на війну вбивати українців добровольцем.

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