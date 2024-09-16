В Белгороде ликвидировали российского пропагандиста "Краба", - ГУР

"По имеющейся в ГУР информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород проломили череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу "Краб". От нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, пропагандист работал на телеканале "Россия 1", возглавлял его Белгородский пункт. Также он восхвалял российских военных преступников в эфирах Ольги Скабеевой.

К тому же Коробов создавал контент для телеканала "Звезда", являющегося ресурсом Министерства обороны РФ, и получал за это награды от диктатора Владимира Путина.

Родом пропагандист был из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края РФ, но практически жил в Белгороде. Периодически он ездил в Москву по инструкциям.

Среди прочего Коробов работал и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

"Краб" не только работал над пропагандой РФ, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины", - отметили в ГУР.