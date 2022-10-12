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В Белгороде второй раз за день работают системы ПВО (видео)

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Белгород, Среда 12 октября 2022 18:38
В Белгороде второй раз за день работают системы ПВО (видео) Фото: В Белгороде второй раз в день работают системы ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском Белгороде днем 12 октября прогремели взрывы. Предварительно над городом работают системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В области сегодня неспокойно", - говорится в сообщении.

Позже было сообщение, что, по данным оперштаба, в 17:30 над областью сработала система ПВО.

"Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, д.6 (а/м Хюндай Солярис, повреждение заднего стекла), Буханова (поврежденные электропроводы), ул. Сумская (обломки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (обломки на дороге), ул.Белинского (обломки на дороге), ул.Красноармейская, д.56/1 (обломки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, д.6 (обломок в теплице), ул.Боива, 1 ( обломок во дворе). По предварительным данным, жертв у пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Предыдущие взрывы фиксировали ближе к 12 часам и тогда тоже заявляли о работе систем ПВО.

Напомним, что в российском Белгороде уже не в первый раз случались случаи работы систем ПВО.

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