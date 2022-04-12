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В Белгороде заявили о повреждении ж/д путей в граничащем с Украиной районе

Фото: в Белгороде заявили о повреждении ж/д путей в граничащем с Украиной районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожных путей. Это произошло в Шебекинском городском округе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено лишь железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал он.

Напомним, недавно в украинской разведке сообщали, что россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Как заявляли в ГУР, такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставки подкрепление из зону боевых действий. А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенос боевых действий на территорию РФ.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 48-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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