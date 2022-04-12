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У Бєлгороді заявили про пошкодження ж/д колій у межуючому з Україною районі

Фото: в Бєлгороді заявили про пошкодження ж/д колій у межуючому з Україною районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничних колій. Це сталося у Шебекінському міському окрузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram-каналі.

"У Шебекінському міському окрузі ушкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці повідомляли, що росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Як заявляли в ГУР, таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення з зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 48-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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