В Белгороде работают системы ПВО (видео)

При этом, сообщается, что в поселке Октябрьский, по предварительным данным, есть "прилет".

Куда именно "прилетело", пока не сообщается.

Кроме того, белгородские паблики пишут, что местные власти раздают жителям дополнительные ключи от подвалов многоэтажек.