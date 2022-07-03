В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар

Жители слышали несколько залпов. После этого в районе улиц Садовая-Чумичова начался пожар. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадали три человека. По его словам, сработала ПВО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на ее территории.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов позже сообщил, что россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому.

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