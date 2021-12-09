Бельгийский инвестор в ВИЭ обвинил Украину в нарушении обязательств и подал в суд

Компания обвинила Украину в нарушении ее прав как инвестора, которые предусмотрены в соглашении между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Ранее о грубых нарушениях украинских законов со стороны правительства заявила компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, которой правительство Украины в ручном режиме заблокировало выплату долга с целевых "зеленых" еврооблигаций.

Бельгийская SREW N.V. построила в Украине Днепро-Бугскую ВЭС в Херсонской области мощностью 110 МВт.

Теперь компания обратилась в арбитраж, потому что считает, что Украина "необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".