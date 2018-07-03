Бельгийские власти задержали иранского дипломата за подготовку теракта во Франции

Дипломата подозревают в подготовке теракта во Франции

Бельгийские власти задержали сотрудника иранского посольства с двумя другими людьми, которые подозреваются в подготовке теракта во Франции во время встречи группы иранских оппозиционеров с представителем президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, дипломат был задержан неметкими спецслужбами, проводившими совместную операцию с бельгийскими коллегами.

Сообщается, что министерство иностранных дел Ирана назвало сообщение о задержании дипломатов неправдоподобным, указав, что посольство ИГ готово работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии в субботу, 30 июня, задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции.

По данным издания, на мероприятии присутствовали 25 тыс. людей. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества и детонатором.