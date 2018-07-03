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Бельгійська влада затримала іранського дипломата за підготовку теракту у Франції

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 07:42
Фото: поліція Бельгії (wikimedia)
Фото: поліція Бельгії (wikimedia)

Дипломата підозрюють у підготовці теракту у Франції

Бельгійські власті затримали співробітника іранського посольства з двома іншими людьми, які підозрюються в підготовці теракту у Франції під час зустрічі групи іранських опозиціонерів з представником президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як наголошується, дипломат був затриманий німецькими спецслужбами, які проводили спільну операцію з бельгійськими колегами.

Повідомляється, що міністерство закордонних справ Ірану назвало повідомлення про затримання дипломатів неправдоподібним, вказавши, що посольство ІД готове працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб розібратися в ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в комуні Волюве-Сен-Пьер в центральній Бельгії в суботу, 30 червня, затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції.

За даними видання, на заході були присутні 25 тис. людей. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини і детонатором.

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Теги публікації: полиция, ІДІЛ, Теракт, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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