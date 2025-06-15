Бельгійські вафлі - ідеальна страва на сніданок: рецепт з незвичайними інгредієнтами

Солоні бельгійські вафлі - це ситний і універсальний варіант сніданку, який легко приготувати вдома. Вони відрізняються пухкою текстурою та нейтральним смаком, що дозволяє поєднувати їх із різними солоними інгредієнтами: сиром, шинкою чи овочами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ірини Шніт.
Для приготування солоних бельгійських вафель знадобляться такі продукти:
Сир не потрібно подрібнювати блендером, просто додайте до нього всі інгредієнти. Перемішайте до однорідного густого тіста..
Розігрійте вафельницю, змастіть її маслом (якщо потрібно) та викладайте тісто порціями. Випікайте 3-5 хвилин, до золотистої скоринки.
Тісто можна приготувати з вечора та зберігати в холодильнику. А готові вафлі - заморозити, щоб розігріти в тостері, духовці чи мікрохвильовій печі, коли захочеться смачного сніданку без зайвого клопоту.
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