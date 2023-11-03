В Бельгії через шторм загинула дитина з України

Надзвичайна ситуація сталась в Бельгії. На той момент в країні вже було скасовано авіарейси, а людей закликали не покидати домівки без крайньої потреби.

Шторм Кіаран, який прийшов після шторму Бабет два тижні тому, був викликаний потужним потоком, що налетів з Атлантики. Шторм приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

Жертви шторму

За даними ЗМІ, у Бельгії загинула 5-річний хлопчик з України. Дитина гралася на дитячому майданчику, коли на нього впала гілка. Хлопчика з травмами доставили до лікарні, але через кілька годин він помер.

Коментар МЗС

Міністерство закордонних справ України в коментарі РБК-Україна підтвердило інформацію про загибель дитини.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", - повідомили в міністерстві.

Негода в Європі

Нагадаємо, що в четвер, 2 листопада, шторм Кіаран обрушився на північно-західну Європу. Сильний вітер та проливний дощ зокрема вбили двох людей у Франції та Іспанії.

Крім цього, 1,2 мільйона французьких домогосподарств залишилися без електрики. Швидкість вітру в регіонах країни сягала 207 км/год, що призвело до 20-метрових хвиль біля узбережжя.

Сьогодні стало відомо, що негода може дійти до східної Європи, зокрема, до сусідньої Польщі.

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