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Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах РФ, - Le Soir

Фото: Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія у 2022 році отримала 625 млн євро в результаті оподаткування доходів заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

В результаті недавнього аудиту держбюджету уряд Бельгії продемонстрував значний обсяг непередбачених доходів. Йдеться про 625 млн євро, отриманих від оподаткування заморожених фінансових активів Росії.

Le Soir пише, що у Бельгії заморожено 250,6 млрд російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear. Euroclear реінвестував ці гроші, в результаті отримав надприбутки у розмірі 821 млн євро. З останньої суми зняли податок за підвищеною ставкою.

Глава бельгійського казначейства Александер Де Гест раніше повідомляв, що 191,9 млрд євро із заморожених у Бельгії російських коштів належать до транзакцій. А 58,7 млрд євро до активів, здебільшого у вигляді цінних паперів.

Раніше Мінфін Бельгії заморозив 58 мільярдів євро російських активів. Цей показник став найбільшим серед країн-членів ЄС.

Єврокомісія розглядає можливість отримання доходу у розмірі 2,6% від інвестицій у заморожені активи Центрального банку Російської Федерації.

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