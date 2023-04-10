Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах РФ, - Le Soir

Бельгія у 2022 році отримала 625 млн євро в результаті оподаткування доходів заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir .

В результаті недавнього аудиту держбюджету уряд Бельгії продемонстрував значний обсяг непередбачених доходів. Йдеться про 625 млн євро, отриманих від оподаткування заморожених фінансових активів Росії.

Le Soir пише, що у Бельгії заморожено 250,6 млрд російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear. Euroclear реінвестував ці гроші, в результаті отримав надприбутки у розмірі 821 млн євро. З останньої суми зняли податок за підвищеною ставкою.

Глава бельгійського казначейства Александер Де Гест раніше повідомляв, що 191,9 млрд євро із заморожених у Бельгії російських коштів належать до транзакцій. А 58,7 млрд євро до активів, здебільшого у вигляді цінних паперів.