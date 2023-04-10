Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах РФ, - Le Soir

Бельгия в 2022 году получила 625 млн евро в результате налогообложения доходов замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.
В результате недавнего аудита госбюджета правительство Бельгии продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов. Речь идет о 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России.
Le Soir пишет, что в Бельгии заморожено 250,6 млрд. российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Euroclear реинвестировал эти деньги, в результате получил сверхдоходы в размере 821 млн евро. С последней суммы сняли налог по повышенной ставке.
Глава бельгийского казначейства Александер Де Гест ранее сообщал, что 191,9 млрд евро из замороженных в Бельгии российских средств относятся к транзакциям. А 58,7 млрд евро к активам, в основном в виде ценных бумаг.
Ранее Минфин Бельгии заморозил 58 миллиардов евро российских активов. Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.
Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центрального банка Российской Федерации.
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